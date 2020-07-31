مطار القاهرة ينقل 15 ألف مسافر اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي اليوم الجمعة، 67 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 11 ألف مسافر من جنسيات مختلفة، وتغادر 60 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 3981 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنّ صالات المطار تشهد على مدار اليوم كثافة تشغيل عالية في السفر والوصول، حيث تستقبل صالات السفر والوصول خلال 24 ساعة نحو 15 ألف راكب على متن 127 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.