لجان للمرور على المساجد للتأكد من إغلاقها في أول أيام العيد بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور اللجان الدورية للمرور على المساجد بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، للتأكد من عدم فتحها أمام المصلين لأداء صلاة العيد. كإجراء احترازي لمنع العدوى بفيروس كورونا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأشار إلى أنه سيتم اقتصار الحضور للمساجد على الإمام والعمال المكلفين بإذاعة التكبيرات دون فتح المسجد للمصلين.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان صادر لها أنه لن يتم فتح المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وصلاة الجمعة، وأن المساجد ستكتفي بأذان النوازل وقت أذان الظهر، داعية المصلين للصلاة ظهرًا في المنازل‪.