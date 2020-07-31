ضبط 1382 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات خلال 24 ساعة
كتب:
الوطن
02:38 م | الجمعة 31 يوليو 2020
فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة.. عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1382) سائق نقل جماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية. جار استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.