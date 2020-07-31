فنان شرقاوي يرسم صورة بالملح لطبيب الغلابة تخليدا لذكراه

رسم الفنان هاني جنيدي، 23 عاما، ابن مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، صورة للدكتور الراحل محمد مشالي "طبيب الغلابة"؛ تخليدا لذكراه.

وقال "جنيدي" في تصريحات لـ"الوطن"، إن هذه الصورة هي أقل هدية أقدمها للدكتور مشالي؛ للتعبير عن حبي له وتقديرا للعطاء الذي قدمه في خدمة المرضى وإثراء العمل الإنساني بما قدمه من أعمال خيرية.

وأشار إلى أنه بدأ الرسم بملح الطعام من حوالي 5 سنوات، وتمكن من رسم أول صورة بنسبة 25% حتى أتقن الرسم بالملح تماما.

وأضاف أنه يرسم صورا لشخصيات أو لأحداث يتأثر بها، مشيرا إلى أنه رسم صورا للكعبة والشيخ الشعراوي وغيرها، ورسم صورا لعدد من الفنانين والمشاهير ولاعبي كرة القدم، وقد حظيت الصور بإعجابهم وتداولوها على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة لتنظيم معرض كبير في مصر والوطن العربي؛ لعرض الرسومات التي ينفذها بملح الطعام.