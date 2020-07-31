فيديو.. "جدو بحبوح" آخر تقاليع الدعاية الانتخابية أونلاين بالإسكندرية

"لازم كلنا ننزل انتخابات مجلس الشيوخ يا حبيبي علشان ده واجب وطني، لازم نشارك في الانتخابات وندلي بصوتنا".. هكذا كانت كلمات "جدو بحبوح"، شخصية تمثيلية تقمصها أحد الفنانين الشباب السكندريين، وذلك لتوعية المواطنين بكيفية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والمشاركة، إضافة إلى دعم المرشح علاء جاد بالمقاعد الفردية رقم 3 رمز القلم، عن حزب مستقبل وطن.

وبالشعر الأبيض والطربوش الأحمر والنظارات والعصا جسد الفنان الشاب أحمد علي السكندري شخصية "جدو بحبوح"، حيث ظهر كأنه يعطي رسالة لحفيده عن المشاركة في الانتخابات وذلك في محاولة لتجديد الدعاية أون لاين في الإنتخابات التي يتبعها المرشحون بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال "جدو بحبوح" في الفيديو الذي بثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "لازم تدلي بصوتك وتختار 7 أشخاص في القوائم الفردية، 6 أشخاص بس صوتك يبقي باطل، ونشوف مكان لجنتك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، في خانة حط 14 رقم البطاقة، واعرف مكان لجنتك لازم كلنا نشارك".

وأضاف "أنا بقى حاختار علاء جاد المرشح رقم 3 علشان ده بيقف مع الناس في أحزانها قبل أفراحها.. وأنت ماسك القلم كده افتكر علاء جاد، لأنه رمز القلم".

وقال المرشح علاء جاد، إن الفنان الشاب أحمد علي حاول تدعيم ائتلاف مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، وهم من رقم 1 حتى رقم 7 على المقاعد الفردية، من خلال شخصية تمثيلية يؤدي منها مشاهد في الشارع السكندري، منذ بداية أزمة فيروس كورونا.

وأضاف أن محاولة التجديد في الدعاية أونلاين، والتي يتم اتباعها بسبب الظروف الحالية للبلاد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والناخبين.

وأكد أن المشهد التمثيلي تضمن كيفية التصويت والحث على المشاركة في العملية الانتخابية، من أجل مصر وطننا الحبيب.