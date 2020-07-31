محافظ البحيرة: "النهارده يوم جميل والأمور كلها منتظمة"

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن المحافظة كثفت من حملاتها التموينية أمس واليوم على كل المناطق، إذ جرى تحرير 3260 محضر مخالفة في قطاع التموين، مؤكدا توافر السلع الاستراتيجية والمجمدة والمواد البترولية.

وأضاف "آمنة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن كافة المتنزهات جرى إغلاقها تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء تطبيقا للإجراءات الاحترازية، "النهارده يوم جميل والأمور كلها منتظمة"، موضحا أن مديرية الأمن تبذل جهودا غير عادية لتأمين شوارع المحافظة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن هناك وعياً كبيراً لدى المواطنين، والأمور تسير في نطاق المسموح به من النسب المقررة بالمرافق، وهناك رقابة من المحافظة والمدن على تطبيق تلك النسب، بالإضافة إلى دوريات انضباطية من مديرية الأمن لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأوضح أنه جرى تجهيز 22 مجزرا بالمحافظة لذبح الأضاحي، علاوة على تسيير دوريات وحملات من التموين والصحة والطب البيطري لمنع الذبح بالشوارع، مؤكدا أنه لا توجد حالات جرى ضبطها للذبح خارج المجازر.