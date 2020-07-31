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محمود مسلم

القوات العراقية تدمر مركبتين لداعش في عملية أمنية بكركوك

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(أ.ش.أ)
02:14 م | الجمعة 31 يوليو 2020
عناصر من الجيش العراقي

عناصر من الجيش العراقي

دمّرت قوة مشتركة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك العراقية، مركبتين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في قريتي "البو صباح وغيده" بمحافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا"، أنّ القوات العراقية لاحظت خروج مجموعة من العناصر الإرهابية من أحد الأوكار وهم يستقلون دراجات نارية ويطلقون نار باتجاه القوات، والتي ردت عليهم واشتبكت معهم، ما أسفر عن تدمير المركبتين.

وفي سياق متصل، عثرت القوات العراقية على صاروخ من نوع كاتيوشا معد للإطلاق في منطقة "جبور الشعارة" ببغداد، وجرى تفكيكه من قبل الجهد الهندسي.

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