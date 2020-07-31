توزيع الهدايا والحلوى على الأطفال بشوارع البحيرة

وزعت جميع الوحدات المحلية بنطاق محافظة البحيرة، منذ صباح اليوم، الهدايا والحلوى على الأطفال المارة بالشوارع، وكذا الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية لإدخال البهجة والسرور عليهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات مصر والوطن العربي والإسلامي، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وخروج الأطفال والأسر البحراوية في الشوارع احتفالا بعيد الأضحى.

وتقدم اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، بخالص التهاني القلبية لجموع مواطني البحيرة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعا هذه المناسبة ومصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.