صور.. تفاصيل واقعة سحل عامل نظافة في الشارع بالغردقة

انتهت نيابة الغردقة بالبحر الأحمر، من التحقيق في واقعة تداول فيديو يظهر ضرب وسحل عامل نظافة بأحد شوارع الغردقة، بحفظ التحقيقات بعد إقرار طرفي التحقيق بالتصالح في الواقعة.

كانت رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، تداول مقطع فيديو تحت عنوان "بلطجة.. سحل وضرب عامل نظافة بشارع الكورنيش"، عبر صفحات موقع "فيس بوك".

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، إلى أن عامل خردة ونجليه تعدوا على عامل نظافة أثناء تأدية مهام واجبه بشارع الكورنيش بالغردقة، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، بسبب حدوث مشادة كلامية بين العامل وعامل الخردة نتيجة لمنعهم من النبش في صناديق القمامة.

وعلى إثر ذلك تعدى نجلا عامل الخردة على عامل النظافة باستخدام عصا خشبية، ما أدى إلى إصابته بكدمات متفرقة بالجسم.

جرى إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حفظ التحقيقات بناء على تصالح الطرفين.