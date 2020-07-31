السادات: يجب أن يكون الشعب طرفا في الإصلاح ويختار نوابه

قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه لا توجد ثورة من غير إصلاح، كما أن الإصلاح وحده لا يكفي لبناء وطن أو ينهض بشعب، ولا بد أن يكون هذا الإصلاح مصحوبا بتنمية.

وأكد السادات، في فيديو بثته صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على فيسبوك، أن الإصلاح والتنمية مبدأين رئيسيين في بناء أي وطن علي قواعد سليمة مصحوبين بالعدل والمساواة وكي يتحققوا كان يجب علينا الوقوف مع بعض في صف واحد وتحت رايه واحده هي مصلحة الوطن والمواطن.

وتابع أن الجميع مؤيد ومعارض وأغلبية وأقلية كلنا نقدر نحتفظ بأفكارنا ونتمسك بمبادئنا وفي نفس الوقت نكون واحد حتى لو لدينا تحفظات واختلافات، مضيفا: لازم الشعب كله يبقى شايف وفاهم عشان نقدر نطلع القوانين وتشريعات تكون أكثر فاعلية ودقه تخدم المواطن وتطمنه على مستقبله.

وأكمل: قدامنا شغل كتير وعشان كل ده يتم بقبول ورضا لا بد أن يكون الشعب طرف ويقول كلمته ويقرر مصيره بنفسه وينتخب ويختار نوابه، كلنا إيد واحدة في قائمة انتخابية وطنية واحدة، في تحالف واحد، من أجل مصر، وأدعوا الجميع لدعمها.