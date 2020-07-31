المساجد مغلقة في صلاتي العيد والجمعة بظل كورونا

أدى المصريون، اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك والجمعة، بمنازلهم في ظل قرار رئيس الوزراء بمنع صلاة العيد في تجمعات نظرا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم نقل شعائر صلاة العيد من مسجدي السيدة نفيسة والفتاح العليم، وأغلقت كل المساجد وتم بث التكبيرات عبر الإذاعة.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من خلال غرفة المتابعة المركزية لم تحدث مخالفة واحدة في أي مسجد من المساجد، ولا من أي من العاملين بالأوقاف على الإطلاق، مشيرة في بيان لها، أن ما وجهت به الوزارة نفذه العاملون بها تنفيذا دقيقا، فلهم جميعا كل الشكر والتقدير على ما بذلوه ويبذلونه من جهد في الحفاظ على حرمة بيوت الله عز وجل وما تقتضيه مصلحة الدين والوطن معا.

وقالت الوزارة إن ما أثير حول محاولة إقامة صلاة العيد في منطقة صحراوية بمحافظة المنيا أو محاولة بعض الأفراد صلاة العيد في أحد الشوارع أو على رصيف من الأرصفة في محاولات فردية نادرة ولا تكاد تذكر، فإنه تم إبلاغ الجهات المعنية بأماكن المخالفة وتعاملت مع المخالفين في حينه.

وأكدت غرفة عمليات الأوقاف لـ"الوطن" أن الوزارة مسؤولية عن أي وقائع تتم داخل المساجد والزوايا أو مشاركة أحد أبناء الوزراة في تلك المخالفات، وساحات الشوارع ليست مسؤوليتها.

كما أحال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعض مسؤولي الشباب والرياضة بالأقصر إلى جهات التحقيق المعنية وذلك لمخالفتهم الضوابط، حيث قام مجموعة من المواطنين وعددهم 13 فردا بإقامة صلاة العيد بملعب مركز شباب النواصرة بالأقصر.

فيما تم نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام والفتاح العليم بحضور عدد محدود من المصلين، وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر.

وانتهت الأوقاف من وضع التصور النهائي لعودة صلاة الجمعة، حيث سيتم عرض هذا التصور على لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، في أول اجتماع لها بعد العيد.

وأعلنت الأوقاف، أمس، انطلاق عملية الذبح الشرعي للأضاحي، تحت إشراف بيطري بحضور الدكتور محمد عزت مدير أسوان، ونخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية.

وشارك في عمليات الذبح نخبة من الأطباء البيطريين بالمحافظة، وجرى التأكيد على عملية الذبح الشرعي لأضاحي الأوقاف بمجزر أبي سنبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة لنقل لحوم الأضاحي لمجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادا لانطلاق مرحلة التوزيع.