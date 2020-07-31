البرهان: السودان يمر بظروف استثنائية ونسعى للتحول نحو دولة المؤسسات

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على وحدة الصف والتضامن والتعاون والتسامح والتسامي فوق الذات من أجل المصلحة العليا بغية النهوض بالوطن والعمل على تقدمه وإزدهاره، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأوضح البرهان، في خطابه الذي وجهه للشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك: "أن بلادنا تمر بهذه الظروف الاستثنائية التي فرضها واقع الانتقال والسعي الجاد للتحول نحو دولة المؤسسات، أجدد الدعوة للجميع للعمل من أجل وحدة الصف والتضامن وأذكر بأهمية العمل من أجل ترسيخ مبادئ النهج الديمقراطي من خلال الممارسة المسؤولة التي تضع الوطن فوق الجميع والحرص على مصالحه العليا وإشاعة روح التسامح ونبذ الفرقة وتمتين عرى التلاحم من أجل بناء وتعزيز الوحدة الوطنية".

وأشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى دور الشباب الذين قادوا ثورة التغيير في بناء الأمة ونهضتها مما يستوجب العمل علي تحقيق آمالهم وطموحاتهم في بناء سودان الحرية والسلام والعدالة.

وترحم رئيس مجلس السيادة السوداني، على أرواح الشهداء الذين ضحوا من أجل كرامة وعزة وحرية وأمن واستقرار المواطن السوداني.

وهنأ البرهان، الجنود المرابطين في كل الثغور والمواقع دفاعاً عن أمن واستقرار الوطن.