كورونا يخيم على الأجواء في الحدائق ووسط البلد والكورنيش

لا يزال فيروس كورونا وما يرتبط به من إجراءات احترازية يخيم على أجواء الاحتفال بعيد الأضحى، وهو ما ظهر في مناطق وسط البلد والكورنيش ومحيط الحدائق العامة، التي خلت من أي تجمعات كبيرة للمحتفلين، على عكس الحال في عيد الأضحى السابق، ولم ترصد "الوطن" سوى بضع تجمعات صغيرة وأعداد متفرقة من الصبية في أنحاءهم المختلفة.

والتزمت حدائق الحيوان والأورمان والحرية، حسبما رصدت "الوطن"، بقرارات مجلس الوزراء باستمرار إغلاق الحدائق العامة، فيما كانت أعداد محدودة من الصبية تسترق النظر من خارج أسوار حديقة الحيوان، للحيوانات الموجودة بالداخل التي سبق وقالت عنها مدير الحديقة الدكتورة مها صابر، أنها "زهقت من عدم وجود زوار على مدار أكثر من أربعة أشهر من إغلاقها".

وقال حازم جابر، الطالب بالمرحلة الإعدادية، الذي كان يتجول حول الحديقة هو وعدد من زملائه وجيرانه بمنطقة شبرا الخيمة: "نزلنا وسط البلد عشان نتفسح، وكان نفسنا ندخل الحديقة بس قالولنا مقفولة، وهتفتح قريب"، فيما التقط زميله محمد سيد، طرف الحديث، مؤكدا على أنه يمكن فتح الحديقة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنها الكمامات والكحول وتقليل أعداد الزوار، حسب قوله.

وبينما خلت الحديقة المفتوحة التي تتصدر ميدان عابدين والمواجهة للقصر، من أي تجمعات أو زائرين وسط تواجد لعدد من أفراد الشرطة على أطرافها، شهدت بعض المساحات الخضراء المفتوحة أمام جامعة القاهرة تجمعات متوسطة من الأطفال والصبية الذين ارتدوا ملابس العيد وخرجوا يبحثون عن شيء من الترفيه.

وخلا كورنيش النيل بوسط البلد من أي تجمعات لمواطنين اللهم إلا أعدادا محدودة، وسط تواجد أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الشرطة بطوله وعلى جانبي كوبري قصر النيل، حيث وضعت الحواجز ومنعت السيارات من الانتظار.

ونفس المشهد تكرر تقريبا داخل شوارع وسط البلد، التي بدت شبه خالية من المارة وسط إغلاق شبه تام لمحالها فيما عدا عدد محدود جدا من محال العصير التي خلت أيضا من الزبائن.