مواده ملائمة للسباحة ولا يضر الصحة .. شروط الحكومة للسماح بالـبوركيني

حددت وزارة التنمية المحلية، شروط السماح الرسمي بالمايوه الشرعي "البوركيني" لنزول المحجبات به في شواطئ وحمامات السباحة الخاصة بالفنادق والقرى السياحية وهي:

- يجب التأكد أنه ليس مصنوعا من أي مواد لها تأثير أو ضرر على طبيعة المياه.

- لا يسبب آثارا سلبية على الصحة العامة.

- مطابق للمواصفات الصحية.

- لا يضر الصحة العامة وملائم بحمامات السباحة.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، على أهمية التزام القرى السياحية والفنادق والمنتجعات الموجودة بالمحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ وحمامات السباحة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين، لافتا إلى ضرورة قيام اللجان التي تم تشكيلها بالمحافظات بالمرور والتفتيش لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات والاشتراطات التي تم إعلانها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.