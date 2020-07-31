صور.. التزام المواطنين بقرار غلق الشواطئ العامة بالبحر الأحمر

حرصت محافظة البحر الأحمر على إغلاق الحدائق والشواطئ العامة وتشديد الرقابة الأمنية والمتابعة الميدانية للأجهزة التنفيذية، وذلك كإجراء احترازي لمنع كل أشكال التجمع حرصا على سلامة وصحة المواطنين بناء على قرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية، بمنع وتلافي بعض المظاهر والسلوكيات المخالفة والتي يترتب عليها أضرار بيئية وصحية خلال أيام العيد، وذلك في إطار الخطة الشاملة للدولة، وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمواجهة احتمالية العدوى بالفيروس.

في مدينة الغردقة نسق اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، مع رؤساء الأحياء وأجهزة الشرطة والجهات المعنية بالتأكيد والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء، باستمرار غلق جميع الحدائق والشواطئ العامة خلال أجازة العيد، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وفي مدينة القصير جنوب المحافظة تابعت الأجهزة برئاسة اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير غلق الشواطئ والحدائق العامة بالقصير، منذ الصباح في أولى أيام عيد الأضحى للحد من انتشار الفيروس المستجد.