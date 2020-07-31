غلق مطار تركي بعد إنفاق 60 مليون ليرة لإنشائه

كشفت وزارة النقل والمواصلات التركية إغلاق "المطار الثاني" الجديد بمحافظة باليكسير، والذي بدأ العمل فيه قبل 5 أشهر، وبلغت تكلفة إنشائه 60 مليون ليرة، وذلك بسبب عدم كفاية الإمكانيات المتاحة لخدمة الركاب، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

ونقلت صحيفة "تي 24" التركية، عن وزير النقل والمواصلات التركي، عادل كاراسماعيل أوغلو، قوله إن الوزارة قررت عدم فتح "المطار الثاني" بسبب عدم كفاية الخدمات المتاحة للركاب، وذلك ردًا على سؤال نائب باليكسير عن حزب الشعب الجمهوري، فكرت شاهين، حول عدم دخول المطار للخدمة حتى الآن رغم التكلفة الكبيرة التي أنفقت في إنشائه.

وأشار الوزير التركي، إلى أن المطار على أتم الاستعداد لاستقبال الطائرات، ولكنه غير مجهز لخدمات الركاب أو الخدمات التجارية التي يجب أن تتوفر في المطارات العامة الكبيرة.