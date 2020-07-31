رئيس النمسا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

توجه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين بخالص التهنئة إلى المسلمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتمنى دير بيلين، في تصريح، الويم، عيدا مباركا وسعيدا لكل المسلمين حول العالم يشمله السلام والخير والإخاء.

من جانبه، أقام المركز الإسلامي الكبير بالعاصمة النمساوية "فيينا" صلاة العيد في وقت سابق، اليوم، بحضور كبير لمسلمي النمسا، وشهدت الصلاة تنظيما جيدا وناجحا حيث حافظ المصلون على التباعد والاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة.