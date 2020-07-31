حظك اليوم السبت 1-8-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة علم الأبراج والرسائل اليومية التي يقدمها خبراء الفلك لكل برج على حدة، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تحترس اليوم من التسرع وأن تهتم بصحتك وأن تتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يصيبك ذلك بالعصبية وعليك أن تسيطر على مشاعرك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يدفعك اليوم نحو الاهتمام بواجباتك وتبدو أكثر شجاعة وجرأة من السابق.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي داعم ويدفعك نحو التخطيط لسفر أو تقوم برحلة تمنحك السعادة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك نحو التخطيط لتحقق مكاسب ونجاحات، قد تكسب دعما ماليا واليوم مناسب للبيع والشراء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الخامس تمنحك طاقة عظيمة وتدفعك لتخطط وتفكر في مستقبلك مع من تحب وتهتم بالتفاصيل المؤدية إليه.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك اليوم أن تدرس ولا تتسرع في اتخاذ قرارات أو توقيع أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد تنشأ اشتباكات في محيطك، وحاول أن تتغلب على هموم متعلقة بمسائل شخصية.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نرمين الفقي، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحظ يعدك بالوقت الممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخط الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

اقتران المشتري مع القمر يمنحك طاقة ويقظة، تنجز بصورة أفضل وتتحرك بثقة أكبر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يدفعك اليوم للتعامل بلطف وود، وسهم كيوبيد قد يصيب البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الالتفات لمن يلومك على أخطاء مضت وانظر أمامك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وقد يصيبك ذلك بالقلق وتبحث عمن يظهر لك اهتماما وإخلاصا.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تتحسن الأجواء ويساعدك وضع القمر على الاقتراب ممن تحب وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وتبدو اليوم ملهما بالأفكار لكنك مشتت وعليك أن تراجع جيدا خطواتك واعتنِ بحساباتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس والمريخ داعمان مما يجعل نقاطك الإيجابية تزداد وتنجح في أن تكسب الإعجاب والدعم.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم واليوم تتجلى قدرتك على إظهار مواهب وإمكانيات عديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك اليوم ساحرا ومبادرا وقد يفتح الباب لحوار مهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان شريف رمزي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

هذه الفترة تستطيع أن تُحرز تقدما إذا كنت تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للتأمل ويساعدك ذلك على ترتيب أفكارك، فقط لا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة آمال ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 19 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

رغم الضغوط، تعرف علاقاتك تطورا وتكشف عن موهبة هائلة في الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الأصدقاء يعدك بأوقات عاطفية حلوة وقد تكون هناك صداقات جديدة تجذب اهتمامك وتعرف كيف توطدها.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.