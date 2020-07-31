مدير الشؤون البيطرية بمجزر البساتين: هناك إقبال كبير على المجازر

قال الدكتور عصام السيد مدير إدارة الشؤون البيطرية بمجزر البساتين، إنه بعد انتهاء العمل بالمجزر يتم تطهير كل العنابر بالماء والصابون واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه تم التأكيد على كل المترددين على المجزر بضرورة اتباع كل الإجراءات الوقائية والالتزام بارتداء الكمامات.

وأضاف السيد، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه بالنسبة للأعداد التي يتم استقبالها للمجزر فهي في تزايد من باكر من السادسة صباحا، مطمئنا المواطنين أننا نعمل على مدار الـ 24 ساعة خلال أيام العيد لاستقبال الأضاحي.

وأكد أنه يتم ذبح الأضحية مجانا والرسوم المجزرية يتم التنازل عنها بشرط أن يكون المضحي معه الجزار الذي سيقوم بذبح الأضحية الخاصة به أو يقوم بالاتفاق مع أحد الجزارين الموجودين في المجزر بتجهيز الأضحية الخاصة به.

وتابع أنه قبل دخول الأضحية للمجزر يتم الكشف عليها وبعد ذبحها يتم فحص لحومها وفي حالة الاشتباه فيها يتم إعدامها، ولابد من ترك لحوم الأضحية لمدة ساعتين بعد ذبحها، مؤكدا على أن هذا العام هناك إقبال كبير على المجازر بكميات كبيرة للغاية.