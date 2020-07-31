إيداع المتهم بإلقاء أطفاله الـ3 أمام قطار ملوي بمستشفى الأمراض العقلية

قررت نيابة مركز ملوي إيداع المتهم بقتل أطفاله الـ3 أسفل عجلات القطار، أمام قرية معصرة ملوي في جنوب محافظة المنيا، مستشفى الأمراض النفسية وسط حراسة أمنية، عقب توقيع الكشف الطبي على قواه العقلية.

كانت النيابة العامة استمعت إلى شقيق المتهم وزوجته واثنين من جيرانه وباقي أولاد المتهم، بنتين وولد "م" 13 سنة، و"ع" 14 سنة، و"م" 16 سنة، حول الواقعة.

وجددت نيابة مركز ملوي حبسه، 15 يوما، إضافية على ذمة التحقيقات الأربعاء الماضي.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم محمد علي عبدالعليم 50 عاما، سائق، مقيم بقرية معصرة ملوي؛ لاتهامه بإلقاء أطفاله الثلاثة وهم خديجة 8 سنوات، ومنة 4 سنوات، وعمر 6 سنوات، أمام قطار الصعيد، مساء الجمعة الماضي.

كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من الدكتور إسحاق إبراهيم مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 3 جثث هامدة لأطفال أشقاء، جرى العثور عليهم على شريط السكة الحديد في مركز ملوي.

وانتقل اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، والمقدم علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المنيا، إذ تبين قيام سائق يدعي محمد علي 50 عاما، مقيم بقرية معصرة ملوي التي تبعد عن المدينة بنحو 2 كيلو جنوبا بإتجاه مركز ديرمواس، بالتخلص من أطفاله الثلاثه بإلقائهم أسفل عجلات قطار قادم من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة، وكشفت التحريات الأولية أن المتهم يعاني من مرض نفسي.