حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يحب مولود برج الأسد التملك، إذ يحب أن يلفت الانتباه له، وأن يقوم من حوله بالاهتمام به وجعله يشعر بأهميته.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك لتتحرك اليوم بفاعلية والتزام وتبدو ديناميكيا ومتحمسا.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل الحظ يعدك بالوقت الممتع وبتبادل الأفكار مع من حولك، لكن لا تتخط الحدود كي لا يؤخذ أي خطأ ضدك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.