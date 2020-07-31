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محمود مسلم

فيديو.. سلطات برلين: إصابات في هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة

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وكالات
06:25 م | الجمعة 31 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت سلطات برلين بإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الألمانية اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم",

وأوضحت الشرطة أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرغ.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في الشرطة أن العملية الأمنية لا تزال مستمرة، وأن الهجوم تم تنفيذه بهدف السرقة، وليس واضحا تماما ما إذا وقع داخل المركز التجاري أو بالقرب منه.

ورفض المصدر تأكيد تقارير سابقة عن استخدام المهاجمين لغاز مسيل للدموع، وتستبعد السلطات فرضية أن يكون الهجوم عملا إرهابيا.

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