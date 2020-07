فيديو.. سلطات برلين: إصابات في هجوم استهدف مركزا تجاريا في المدينة

أفادت سلطات برلين بإصابة 11 شخصا جراء هجوم استهدف مركزا تجاريا في العاصمة الألمانية اليوم الجمعة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم",

وأوضحت الشرطة أن الهجوم استهدف فرع مصرف يقع في المركز التجاري في منطقة كرويتسبيرغ.

In Berlin, an armed attack on a shopping center was carried out. Eight people were injured@serious_war_eng pic.twitter.com/3jy5xwkE0n