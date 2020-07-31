كواليس فيديو "راحه أعلم على الجرار" المثير للجدل بالمنوفية

أكد عاصم أبو العلا، مخرج كليب "راحة فين يا منار، راحة أعلم على الجرار" الداعم لمرشح مجلس الشيوخ في المنوفية الدكتور جمال عبده، أن فكرة الكليب جاءت على نفس نمط إعلان سابق لإحدى شركات الثلاجات الكبرى، والتي كانت تعمد في إعلانها على "عبدالستار ومنار"، مؤكدا أن الإعلان قدمه هديه إلى المرشح دعما له دون أن يتكلف الإعلان أي مبالغ مالية لأن المشاركين أصدقاء دون أن يحصلوا على أي مبالغ مالية".

وأضاف "أبو العلا" أنه يعمل مقدم برامج في إحدى القنوات الخاصة وأن الكليب هو للمرة الأولى له في مجال الإخراج، موضحا أنه يهوى كتاباته العناوين الشيقة التي يتأثر بها المواطنين، مشددا على أنه حزين على سخرية البعض من الكليب وتنمرهم عليه، مؤكدا أنه تعرض للسباب من بعض مشاهدي الفيديو، وأن الفيديو حقق نجاحا كبيرا لم يحققه أي مرشح لمجلس الشيوخ في مصر.

وتابع، أن الفيديو تم تصويره في قرية "أم خنان" التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية بمشاركة عدد من الأصدقاء والأقارب من قرى مختلفة، مضيفا أن الفيديو شارك فيه فتاتان يحملان اسم "منار"، مؤكدا أن "منار" الأولى وتدعى حنان لم تكن محترفه، ولم تؤدي بشكل يليق بالفيديو أما الثانية وتدعى "إيمان" فأدته بشكل جيد وتتحدث بشكل محترف ومثقفة وتهوى العمل في مجال التمثيل.

واستطرد، أن الفيديو لا يوجد به أي نوع من الإسفاف أو الكلمات الخارجة لكي يستهزئ به البعض، مشددا على أن محافظة المنوفية لها طبيعة زراعية والمرشح حاصل على رمز الجرار الزراعي فكان لابد من عمل فيديو داعم له في هذا الاتجاه.

وأكد أبوالعلا عن سعادة منار الأولى والثانية وجميع المشاركين في الفيديو بالمشاركة في العمل نتيجة الشهرة التي نالوها بعد مشاهدة ملايين من المصريين والعرب للفيديو.

الجدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو يظهر في بدايته جملة "راحة فين يا منار راحة انتخب الجرار" في إشارة لدعم الدكتوى جمال عبده مرشح مجلس الشيوخ في المنوفية عن حزب حماة وطن، والحاصل على رمز الجرار الزراعي، وتناول البعض الفيديو بشكل من السخرية من بساطة الفيديو الذي اعتمد القائمين عليه التصوير داخل الأراضي الزراعي في إحدى قرى محافظة المنوفية.