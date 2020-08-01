حظك اليوم السبت 1-8-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العقرب شجاع ولا يخاف التحديات، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل علاقات العمل يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية وتقترب بذكاء ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

تتحسن الأجواء ويساعدك وضع القمر على الاقتراب ممن تحب وتستطيع اليوم أن تناقش وتجادل بلباقة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.