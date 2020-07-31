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صلاح يتحدث عن التتويج بالدوري الإنجليزي

كتب:

محمد سعيد
06:34 م | الجمعة 31 يوليو 2020
محمد صلاح

محمد صلاح

أكد محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول أنه لا يفضل لقب على آخر من بين بطولتي الدوري الإنجليزي الممتاز، أو بطولة دوري أبطال أوروبا والذين توج بهما رفقة الريدز.

وقال محمد صلاح في حواره مع الموقع الرسمي لنادي ليفربول، اليوم: "عندما سألني الناس عن أي لقب تفضله، الدوري الانجليزي الممتاز، أو دوري الأبطال؟ أنا أقول كليهما دائمًا، ولحسن الحظ لدينا كلاهما، هذا رائع، فلطالما كان هدفي التتويج بالبطولتين منذ فترة طويلة.

 

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