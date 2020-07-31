إنقاذ حياة مسنة مصابة بكورونا عقب نزيف مفاجئ لها بمركز القلب بسوهاج

أعلن مركز القلب والجهاز الهضمي في سوهاج، عن إنقاذ حياة سيدة مسنة مصابة بكورونا، وأيضا لها تاريخ مرضي بإصابتها بفيروس سي، وتليف كبدي، كانت تخضع للعزل بالمركز، عقب حدوث نزيف مفاجئ لها.

وذكر المركز على صفحته بـ"فيس بوك" أن فريق من قسم الجهاز الهضمي والكبد بمركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج تمكن في منتصف ليلة عيد الأضحى المبارك من إنقاذ حياة مريضة بالغة من العمر 65 عاما، تعاني من قيئ دموي ونزيف شرجي وهي مصابة بكوفيد 19 ولها تاريخ مرضي الإصابة بفيروس "سي" وتليف كبدي وتبين بالمنظار وجود دوالي بالمريء وتم عمل ربط لدوالي المريء.

وذكر المركز أنه أجرى الجراحة فريق طبي ضم كل من الدكتور بهجت ثابت والدكتور، والدكتور طارق منصور، أخصائي المناظير، الدكتور جوزيف نشأت، أخصائي التخدير، وأية فراج، من التمريض، وفي وجود فريق من مكافحة العدوى، بإشراف دكتور عماد الحديدي، مدير المركز.

يذكر أن المصابة كانت تخضع للمتابعة الطبية بالعزل، وتم خروج المريضة بعد التعافي من المرض واستقرار الحالة الصحية لها.