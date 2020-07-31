فيديو.. محمد سرور يطلق "خليها على الله"

طرحة شركة "لايف ستايلز ستوديوز" عبر يوتيوب، كليب "خليها على الله" للمطرب محمد سرور، وهي من إخراج بتول عرفة.

وعلقت المخرجة بتول عرفة في تويتة سابقة عبر "تويتر": "سعيدة جدا بالتعاون الثاني مع الشركة المحترمة لايف ستايلز ستوديوز، ويا رب دايما ننجح مع بعض، وسعيدة بالتعاون مع محمد سرور شخص موهوب ومجتهد وطيب جدا، يا رب توفيقك".

الأغنية تحمل اسم "خليها على الله"، وهي من كلمات مؤمن راجح، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

وتشكل أغنية "خليها على الله"، التعاون الثاني بين المخرجة بتول عرفة، وشركة "لايف ستايلز ستديوز"، بعد النجاح الكبير الذي حققه فيديو كليب bon voyage للنجمة كارول سماحة.