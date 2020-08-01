"عشماوي": 18 مشروعا باستثمارات 49 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن للوزارة شقين، الأول يتعلق بالتموين والدعم والسلع والمشتريات، والثاني هو التجارة وجذب استثمارات في قطاع التجارة الداخلية.

وأضاف خلال حواره عبر شاشة "اكسترا نيوز": "منذ سنوات عديدة لم تكن مصر تحتوي على بنية تحتية للتجارة، مثل المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية وأسواق الجملة والأسواق متخصصة، فضلًا عن السلاسل التجارية والمنافذ التجارية".

وتابع: "كان لدينا في السابق مخازن تمد المتاجر بالسلع الخاصة بها، ومنذ فترة بدأنا نعمل على تطوير التحتية للتجارة الداخلية، ووصلنا الآن إلى أن أصبح لدينا 18 مشروعًا في 11 محافظة، بإجمالي استثمارات قدرها 49 مليار جنيه".

وأوضح "عشماوي"، أن هذه المشروعات عبارة عن مخازن استراتيجية ومناطق لوجستية ومولات وسلاسل تجارية، موضحًا: "بالأمس كنا نفتتح متجرًا كبيرًا لسلسلة تجارية عربية رفعت قيمة استثماراتها في مصر إلى مليار دولار".

وأشار إلى أهمية وجود مخازن استراتيجية وتكون كلها مميكنة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمخزن الواحد نحو 3 مليارات، متابعًا أن الحكومة لا تضخ الاستثمارات لكنها تطرح الأراضي بنظام حق الانتفاع للمستثمرين، حيث يحصلون على هذه المناطق مرفقة لتدشين المراكز التجارية أو المخازن أو المناطق اللوجستية.