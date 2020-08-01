البيت الفني يؤجل عرض "فنان الشعب" ليوم 5 أغسطس

قرر البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، تأجيل العرض المسرحي "فنان الشعب" عن قصة حياة الموسيقار سيد درويش، والذي كان من المقرر عرضه ثاني أيام العيد ليتم تحديد يوم آخر وهو 5 أغسطس المقبل على مسرح البالون بالعجوزة.

"فنان الشعب" بطولة الفنانين محمد عادل، لقاء سويدان، رشا سامى، شريف عبدالوهاب، سيد جبر، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربينى، سمير الجوكر، هالة الصباح، عاطف سعيد، عماد عبد المجيد، سامي عوض الله، جمال ترك، أشرف عبد العزيز، غاده كامل، دعاء الخولى، مجدي عبد العزيز، إسماعيل شعراوى،إمام محمد، فاروق الجندى، ربيع الشاهد، مازن تركى" وكوكبة أخرى من الفنانين، والمسرحية من تأليف سيد إبراهيم وإخراج أشرف عز.