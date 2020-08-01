مطربون يتنافسون على أعلى المشاهدات عبر يوتيوب.. بينهم "الهضبة"

انطلق منذ يومين عدد من الكليبات الغنائية بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا ولكن هناك 3 مطربين يتنافسون على أعلى المشاهدات عبر يوتيوب.

طرح المطرب عمرو دياب كليبه الجديد "يا بلدنا يا حلوة" منذ يومين وتخطى الـ2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب وهي أغنية في حب مصر، من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور.

وكان عمرو دياب قد انتهى من تصوير الأغنية منذ أيام مع المخرج طارق العريان وذلك في عدد من المناطق الأثرية والسياحة بالقاهرة.

وحرص "دياب" و"العريان"، على تقديم رسالة حب إلى مصر عبر إبراز جمالها المتأصل في حضارتها ومناطقها الأثرية وشوارعها العتيقة ومبانيها التاريخية.

وحرص صناع العمل على إبراز الهوية المصرية الثقافية والحضارية من خلال الأغنية التي تمثل وجوه المصريين جزءا مهما منها.

المطرب رامي صبري حقق بكليبه "خطيرة" أكثر من مليون مشاهده في يوم واحد فقط، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان جلال الحمداوي، وقدم رامي شكرا خاصا للمنتج محمد حامد.الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان جلال الحمداوي، وقدم رامي شكرا خاصا للمنتج محمد حامد.

كما اقترب المطرب أحمد سعد وحسن شاكوش بكليب "100حساب" إلى 2 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع إسلام شيبسى، وقد قرر سعد طرحها بعد تأجيلها منذ فترة إثر تلقيه اتصالاً من الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أعرب خلاله الأخير عن غضبه من تعاون سعد مع شاكوش، نظراً لأن قرار وقف الأخير ما زال سارياً من النقابة، وعلى إثره قرر المطرب تأجيل الأغنية لحين حل هذه الأزمة.