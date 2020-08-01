توزيع الناخبين على 14092 لجنة فرعية بانتخابات "الشيوخ"

بدأ العد التنازلي للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر لها يومي 9 و10 أغسطس خارج مصر، و11 و12 أغسطس بالداخل، وانتهت الهيئة الوطنية من تحديث المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية، بحيث تكون أقرب للناخبين من حيث محل إقامتهم تسهيلا على الناخبين.

وقالت مصادر قضائية لـ"الوطن"، إنه من المتوقع الانتهاء من عملية تسلم المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية بالكامل خلال الأسبوع الحالي، فور ورود كل معلومات التسكين المختلفة من مراكز المعلومات المنتشرة على مستوى الجمهورية في المحافظات، وبعد ورود التعديلات النهائية في قاعدة بيانات الرقم القومي للناخبين.

وأوضحت أن الهيئة ستوزع الناخبين على مراكز الاقتراع، بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيارة عدد المراكز، مشيرة إلى أن عدد لجان التصويت في انتخابات الشيوخ 14092 لجنة.

وفي السياق نفسه، كشفت المصادر عن عدد القضاة والموظفين المعاونين لهم في الإشراف على العملية الانتخابية، ويقدر عدد القضاة بنحو 17 ألف قاض من الهيئات والجهات القضائية "القضاء العادي، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة"، إلى جانب نحو 150 ألف موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وقالت المصادر، إن الهيئة الوطنية لديها قاعدة بيانات خاصة بالقضاة والموظفين المشرفين على الانتخابات، وسيتم توزيعهم على اللجان الانتخابية وفق ضوابط محددة تراعي إلى حد ما مبدأ التقريب والتوطين، بحيث تكون اللجان التي يشرف عليها القضاة قريبة من محل إقامتهم أو عملهم، وذلك تيسيرا عليهم في ظل إجراء الانتخابات تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.