مرشحو "الشيوخ" يبحثون عن الدعم بين عائلاتهم.. والبعض يلجأ لمكبرات الصوت

يبحث بعض المرشحين المستقلين لمجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، عن الدعم بين عائلاتهم، حيث حرص البعض منهم على إجراء زيارات عائلية طلباً للدعم، بينما لجأ البعض لاستخدام مكبرات "الصوت"، لتجوب القرى المجاورة لمسقط رأسهم لتعريف المواطنين بهم، خاصة من هم ليسوا من الشخصيات المشهورة بالمحافظة.

ولجأ المرشح محمد عبد الواحد شمس الدين، رئيس قسم تحصيل بمأمورية ضرائب، ورمز الكف، لمكبرات الصوت التي جابت بعض القرى بالمحافظة، طلباً من المواطنين لدعمه خلال ماراثون الانتخابات، كما لجأ محمد فاروق سعدة، المرشح المستقل لنفس الوسيلة، فضلاً عن حملة لطرق الأبواب بين عائلته.

فيما لجأ المرشح وليد سليمان، مدير مركز حاسب آلي، لعائلته ببيلا ودسوق وكفر الشيخ، طلباً لدعمهم، حيث أجرى زيارات خلال اليومين الماضيين للعائلات، بينما نظم عدد من اللقاءات للشباب بمدينة كفر الشيخ، كما لجأت المرشحة فتحية الدشاش الشهيرة بأم كريم السماحي، لعائلتها طلباً للدعم، خاصة وأن اسمها يُطرح لأول مرة.

كما لجأ المرشح مصطفى حمدى، لعائلته وبعض زملائه المحامين طلباً لدعمهم، خاصة وأنه ليس من الشخصيات المعروفة بالمحافظة، ويراهن 5 محامين مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ بالمحافظة، على دعم زملائهم المحامين.