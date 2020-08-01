"الوفد" يدعو المواطنين لدعم القائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنَّه على مدار سنوات طويلة تناهز 100 عام كان حزب "الوفد" وحزب "المصريين جميعا" لا يفرقان بين مسلم ومسيحي أو بين غني وفقير، مبينًا أنَّه رغم وصفه بـ"حزب البشاوات"، إلا أنَّه كان يفخر بأنه حزب "الجلابيب الزرقاء"، ورغم أنَّه كان يمثل المعارضة إلا أنَّه يمثل المعارضة الوطنية.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مقطع فيديو، أنَّ حزب الوفد يؤيد ويناصر ويقف أمام المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء مشروع دولة ديمقراطية عصرية حديثة يسود فيها الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي.

وأشار إلى أنَّ "الحزب كان أمام ائتلاف يضم 11 حزبًا، به التيار الليبرالي ويمثله حزب الوفد، وتياري الوسط واليمين، مؤكّدًا أنَّ انضمام حزب الوفد للائتلاف عن قناعة كاملة أن ذلك هو الطريق الأمثل لتفعيل المادة 5 من الدستور، ولذلك ندعم القائمة الوطنية من أجل مصر وندعو الجميع لدعمها".