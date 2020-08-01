إصابة 9 إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الساحلي بالبحيرة

أصيب، صباح اليوم، 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى الساحلى بالبحيرة، أمام قرية المعدية التابعة لمركز إدكو، تم فتح الطريق أمام حركة سير السيارات بعد توقفة أكثر من ساعة بسبب الحادث.

وكان مستشفى إدكو المركزى، استقبل كل من: هناء عبدالعزيز الصباحى 46 سنة، أحمد محمد هاشم 12 سنة، صلاح عبده صلاح 23 سنة، هناء محمد نصر 42 سنة، ولاء سعيد السيد اللبودى 25 سنة، إياد حسن قزبة 5 سنوات، جنى عماد الحناوى 8 سنوات، أمال عبدالله كحيل 50 سنة، أم السعد فتوح محمد العشرى 28 سنة، جميعهم مصابين بجروج وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم عمل الإسعافات الأولية والأشعة و الفحوصات الطبية اللازمة.

وبإبلاغ الجهات الأمنية، تبين انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالطريق المشار إليه، وهو ما أحدث إصابتهم المذكورة.