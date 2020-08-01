حليف أردوغان يعود إلى تويتر بعد قانون يقيّد السوشيال ميديا

عاد رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، إلى موقع تويتر، بعد فترة من الانقطاع تزامنت مع الحملة التي شنها التحالف الجمهوري بين حزب بهشتلي وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ضد مواقع التواصل الاجتماعي، مع بدء مناقشة قانون تقييد السوشيال ميديا وحتى إقراره الأربعاء الماضي.

وقالت جريدة "خبر.كوم" التركية، إنّ دولت بهتشلي سبق وقال إنّه لن يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إقرار البرلمان قانونًا لتقييد تلك المواقع، وأكد أنّه على الدولة التدخل من أجل تنظيف مواقع التواصل الاجتماعي مما يشوبها من عكارات.

وأضافت الجريدة أنّ بهتشلي عاد بالفعل إلى تويتر، وشارك أول منشور له اليوم الجمعة، هنأ فيه الشعب التركي بحلول عيد الأضحى المبارك.