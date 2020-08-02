بالصور.. خطة غسيل شبكات المياه خلال شهر أغسطس الجاري

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، باستمرار العمل بالخطة الاستثنائية لغسيل شبكات المياه بمختلف نطاق المحافظة في ظل الظروف الراهنة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتزامناً مع أيام عيد الأضحى المبارك لضمان توافر المياه وعدم انقطاعها نظراً لكثرة استخدامها.

وأوضح المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الواحدة ظهرا من نفس اليوم بدلا من الرابعة والنصف مساءً، مؤكداً أنه تم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياه الشرب كل في نطاقه ورؤساء الوحدات المحلية والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظا على صحة المواطنين.

كما شدد نجيب على رؤساء أفرع الشركة بنطاق المحافظة باستمرار القيام بأعمال التطهير والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى لضمان توافر المياه وعدم انقاطعها طوال فترة العيد لكثرة استخدامها، وكذا استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة والتأكد يومياً من انتظام سير العمل والتعامل مع أى طوارئ تحدث في حينها والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياة وجودتها.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمواطنين ضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكه ، كما تنوه عن أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل .

كما تعلن الشركه أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس اب على رقم 01220906668 .