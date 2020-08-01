جولات مكثفة لمرشحي الشيوخ بدمياط للفوز بثقة الناخبين

واصل المرشحون لانتخابات مجلس الشيوخ بدمياط حملاتهم الدعائية للترويج لأنفسهم خلال إجازة عيد الأضحي، حيث أعلنت عائلات دعمها لمرشحين بعينهم، كما اعتمد العديد من المرشحين على كروت تهنئة المواطنين بعيد الأضحي، وعليها عبارة مختلفة، فيما غازل مرشح حزب النور أهالى دمياط بإعلانه عن تقديم مشروع بحثي في مجال الأثاث، في حين أعلن وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب دعمه لمرشحي حزب مستقبل وطن لمجلس الشيوخ.

وأعلنت عائلات أبو خلف دعمها للمهندس وليد صلاح التمامي المرشح للقائمة الوطنية من أجل مصر عن حزب مستقبل وطن لعضوية مجلس الشيوخ، كما أعلن عدد من شباب كفر سعد دعمهم له في الانتخابات المقبلة، في الوقت الذي جاب فيه التمامي شوارع مدينة الروضة وفارسكور والتقى عددا من المواطنين على المقاهي للتعريف بنفسه، كما عقد مؤتمرا جماهيريا حضره الآلاف من أهالي قرى سيف الدين وعزبة عطا الله.

وأرتدي عدد من الأطفال الداعمين لمحمد أبو حجازي مرشح القائمة الوطنية "في حب مصر" تي شيرتات مطبوع عليها صورته، كما أعلن عدد من التجار دعمهم له وعلقوا لافتات في مختلف شوارع دمياط.

وأصدر حزب مستقبل الوطن فيديو دعائي لدعم مرشحيه على المقاعد الفردي والقائمة، ونظم الحزب لقاءا شبابيًا لدعم مرشحيه تحت رعاية رجال الأعمال بشاطئ الخليج بمدينة رأس البر، وذلك بحضور النائب محمد الحصي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والأمين العام للحزب بدمياط، والذي أعلن دعمه لمرشحي الحزب ومحمد الماشطة أمين التنظيم والمستشار القانوني لاتحاد كرة القدم المصري وعدد من الشباب أعضاء الحزب.

وأعلن عدد من أهالي مركزي الزرقا وفارسكور دعمهم للسيد سليمان، المرشح فردي مستقل، ابن قرية شرباص في انتخابات الشيوخ، وقام بجولة انتخابية للتعريف بنفسه وشرح برنامجه الانتخابي.

وأعلن الدكتور محمود المزين مرشح حزب النور في انتخابات الشيوخ، سعيه لتأسيس مركز لبحوث الابتكار في الأثاث وتوفير الحماية الفكرية للمصممين في مجال الأثاث، وهو ما يعد مغازلة لأبناء محافظة دمياط العاملين بصورة أساسية في قطاع تصنيع الأثاث لدعمه في انتخابات الشيوخ.

وحرص شادي أبو عوف المرشح لعضوية مجلس الشيوخ فردي مستقل، على تهنئة المواطنين بعيد الأضحى من خلال كارت معايدة مكتوب عليه "نائب مننا".

وأعلن عدد من أبناء محافظات الصعيد العاملين والمقيمين بمحافظة دمياط دعمهم لإبراهيم صقر المرشح لعضوية مجلس الشيوخ، والذي حرص على تناول وجبة الإفطار الجماعي معهم أول أمس.