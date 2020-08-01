الحكومة تبحث حل أزمة توقف رحلات الطيران للكويت

قال مصدر حكومي، إن اتصالات حكومية رفيعة المستوى تتم حاليا لبحث ما أعلنته إدارة الطيران المدني الكويتية، اليوم، بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة، ومن بينها مصر، في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا، وبناء عليه قررت شركة مصر للطيران إيقاف رحلاتها للكويت.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، أن وزارة القوى العاملة اوكلت الملف لوزارة الخارجية للتباحث في هذا الأمر، والوصول لصيغة تفاهمية لحل الازمة، في ظل وجود عالقين مصريين كانوا على وشك العودة لوظائفهم للكويت بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك.

يذكر أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أعلنت اليوم عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت، اعتبارا من اليوم ولحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية اليوم بوقف الرحلات التجارية من 31 دولة ومن بينها مصر.

وأهابت مصر للطيران بعملائها الكرام ضرورة مراجعة حجوزاتهم علي رحلات الكويت من خلال الاتصال بمركز الخدمة التليفونية لمصرللطيران علي رقم 1717 أو090070000 أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.