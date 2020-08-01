"العفو الدولية" تدعو واشنطن لدفع تعويضات لضحايا غاراتها بالصومال

دعت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى دفع تعويضات لأسر ضحايا غاراتها المدنيين في الصومال، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وجاءت هذه الدعوة بعد اعتراف قيادة الجيش الأمريكي في إفريقيا "أفريكوم" لأول مرة بنتائج تحقيق أجرته المنظمة في مصرع مدنيين نتيجة الغارات تشنها القوات الأمريكية على مواقع "حركة الشباب" الإرهابية في مناطق مختلفة بالصومال.

وأشارت المنظمة، إلى غياب المساءلة وعدم تقديم التعويضات للمتأثرين بالغارات الأمريكية، ووصفت اعتراف الجيش الأمريكي بقتل مدنيين في الصومال بأنه تقدم أحرز، لكنها طالبت بالمزيد من الخطوات للحفاظ على أرواح المدنيين.

المنظمة: أفريكوم نفذت ما لا يقل عن 189 غارة منذ 2017

وذكرت المنظمة، أن قوات "أفريكوم" نفذت ما لا يقل عن 189 غارة جوية في الصومال منذ عام 2017، بما في ذلك 42 حتى الآن في العام الحالي، وأكدت "العفو الدولية" أنه في 9 من هذه الغارات لقي 21 مدنيا مصرعهم وأصيب 11 آخرون.

ومنذ أبريل من العام الماضي، اعترفت "أفريكوم" بقتل 5 مدنيين صوماليين وإصابة 6 آخرين في 3 غارات جوية منفصلة، ولكن لم يجري دفع تعويض لأي من أسر الضحايا من قبل القيادة الأمريكية.