الذهب يسجل ارتفاعا طفيفا خلال العيد

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا بمقدار جنيهان فقط خلال أيام أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات ثاني أيام العيد، بعدما وصل إلى أعلى مستوى عالمي ومحلي له منذ أيام.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي متوسط سعر أعيرة الذهب، بأسواق المال خلال أيام الوقفة وأول وثاني أيام العيد الأضحى المبارك، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الذهب اليوم السبت 1 أغسطس

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1000 و1002 جنيها، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 875 إلى 877، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18بين 750 و752 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و16 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 31 يوليو

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 1005 جنيه، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 875 إلى 877، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18بين 750 و752 جنيهًا مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و16 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم الخميس 30 يوليو

تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 995 إلى 998 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 871 و 873 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 747 و 748 جنيها، وذلك خلال منتصف تعاملات اليوم.

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال منتصف تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و984 جنيهًا.

وكانت شهدت أسعار الذهب تذبذبا واضحا ما بين ارتفاع وانخفاض خلال الأسبوع الحالي، بسبب عدم وضوح سياسات الولايات المتحدة من التعامل مع فيروس كورونا، حيث إن أسعار الذهب حققت ارتفاعًا خرافيًا خلال الأسابيع الماضية، ليسجل سعر المعدن النفيس أرقاما قياسية على المستوى المحلى، بسبب سعر صرف الجنيه أمام الدولار في البنوك المصرية.