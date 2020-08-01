بالفيديو.. أردوغان يفضح ملقنه في اجتماع بالفيديو كونفرانس

أثار رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، في كلمة، بتقنية "الفيديوكونفرانس"، خلال مشاركته في برنامج معايدة بمناسبة عيد الأضحى، مع رؤساء فروع حزبه، سخرية مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان أردوغان، أثناء حديثه، مع رؤساء فروع حزبه، يقرأ نصًا مكتوبًا من إحدى شاشات العرض غير الظاهرة في الصورة، متظاهرًا أنه يرتجل، لكن الطريف في الأمر، عندما مرر المسؤول عن الشاشة بعض الجمل بسرعة، وقبل أن ينهي أردوغان قراءتها، قال الأخير:"عُد مجددًا، عُد"، ناسيًا أنه على الهواء مباشرة.

وهنا نبه أحد مستشاري أردوغان رئيسه على وجه السرعة، قائلًا "نحن على الهواء يا سيدي"، فعض أردوغان "شفتيه" من الصدمة، وبقي في حالة من الصدمة ظهرت ملامحها جلية على وجهه.

ويبدو أن رئيس النظام بدأت تظهر عليه علامات مرضية تدل على الخرف والشيخوخة والإصابة بالزهايمر، فقبل الموقف المحرج الذي وقع اليوم، سبق أن وقع أردوغان في خطأ في اسم رئيس بلدية طرابزون.

والثلاثاء الماضي، خلال الاحتفال بإعادة افتتاح دير سوميلا بمدينة طرابزون، أخطأ رئيس النظام التركي في نطق اسم رئيس بلدية طرابزون مراد زورلو أوغلو.

وذكرت "كيه آر تي" KRT، أنه أثناء حديث أردوغان في الحفل ردد اسم مديرة مقاطعة حزب العدالة والتنمية في طرابزون سميرة دميرجي بدلًا من اسم رئيس البلدية مراد زورلو أوغلو.

وبينما أعلن رئيس النظام، عن أسماء الأشخاص الحاضرين مراسم الافتتاح، أخطأ في اسم رئيس بلدية طرابزون عن حزب العدالة والتنمية، فيما ردّ مراد زورلو أوغلو على الخطأ بالضحك بصوت مرتفع.