تحرير 10 محاضر مخالفات بيئية لذبح الأضاحي بسوهاج

تمكنت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، من تحرير 10 محاضر مخالفات بيئة، خاصة بأعمال ذبح الاضاحي.

وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب مدينة سوهاج، في بيان أصدرته اليوم، انه تم تنفيذ حملة بيئة بالتنسيق مع شرطة المسطحات، لمتابعة ذبح الأضاحي بالطريق العام، مضيفة أن الحملة شملت المرور علي منطقة الحويتي والعرائس وحي راشد والعمري.

واضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير 10 محاضر بيئة، لعدد من المواطنين لقيامهم بذبح الأضاحي في الشوارع وامتلاء الشوارع العامة بالدماء ومخلفات أعمال الذبح من الدماء والعظام ومخلفات الحيوانات.

وأكدت رئيس الحي على أن الحملات مستمرة بمناطق وقطاعات حي غرب طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وأهابت بالمواطنين الذبح بالمجازر المخصصة لاسيما أن ذبح الأضاحي بالمجان للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك.