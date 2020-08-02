وعي "المنياوية" وجهود المحليات هزم كورونا: أقل المحافظات إصابات ووفيات

حمت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات التنفيذية بالمنيا، المحافظة من انتشار فيروس كورونا اللعين، فالقضاء على الزحام في أثناء صرف المعاشات الشهرية والمتابعة اليومية لتطبيق حظر التجوال، وغلق جميع الأنشطة التجارية في المواعيد المقررة، أدى إلى ظهور إصابات ووفيات محدودة بالفيروس.

في منتصف شهر مارس الماضي، حذر العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب دائرة بندر المنيا، من الزحام الشديد أمام الماكينات الآلية المخصصة لصرف المعاشات، وأعلن عن تخصيص 7 مناطق مفتوحة داخل مدينة المنيا، للقضاء على هذه الظاهرة منعا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، خاصة وأن هناك عدم إدراك لخطورة هذا الزحام بين كبار السن، الأكثر عرضة للإصابة.

وتم الاتفاق على تحديد 7 مناطق لصرف المعاشات لأصحابها هي: مدرسة السلام الثانوية بنين لخدمة الأهالي بالمصاص وشاهين، مدرسة المنيا الثانوية الزراعية للأخصاص وشلبي، مدرسة الجمهورية الابتدائية للخشابة وطه السبع، مجمع المنصورة لـ 6 أكتوبر والمنصورة، نادي الشعب لحي جنوب، منظمة الشباب لحي وسط، مدرسة الثانوية العسكرية "صفي الدين أبو شناف" لحي شمال.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتفقد يوميا عددا من الشوارع والأحياء لمتابعة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويشدد على المتابعة المستمرة للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التنقل حفاظا على صحة المواطنين.

وبلغ إجمالي الحالات التي استقبلها مستشفى عزل ملوي الذي يبلغ سعته 134 سريرا منها 109 داخلي و25 عناية مركزة، منذ افتتاحها في مطلع أبريل الماضي، 496 حالة حتى منتصف شهر يونيو الماضي، تماثل منهم 256 مريضاً للشفاء، أما إجمالي عدد الوفيات منذ افتتاح المستشفى وصل إلى نحو 55 حالة.

بشرى خير، زفها مستشفى عزل ملوي، بالإعلان عن تسجيل صفر إصابة على مدار 24 ساعة، لتحلق بمستشفى مطاي العام التي سجلت صفر إصابة السبت الماضي، ثم عادت واستقبلت 4 حالات خلال يومين.

وقال مصدر من الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا، بلغ في الشهر الأول نحو 10 حالات معظمهم من محافظات: بني سويف، الفيوم، قنا، أسيوط المنيا، ثم بدأت النسبة ترتفع تدريجيا مع زيادة حالات الإصابة اليومية على مستوى الجمهورية لتبلغ نحو 15 حالة يتم استقبالها بشكل يومي، لافتا إلى أنه في أول أسبوع عمل وكان في مطلع شهر أبريل الماضي لم يتم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وهناك تراجع ملحوظ في عدد الإصابات بكورونا التي يتم رصدها وتسجيلها بالمحافظة يوما تلو الآخر، كما أن عدد حالات الشفاء في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالأشهر الماضية.

على جانب آخر، نعت نقابة أطباء المنيا، في بيان لها مساء الثلاثاء، الدكتور وردانى حسن عيد، استشارى الجراحة ومدير مستشفى العدوة سابقا، الذى توفي متأثراً بإصابته بـ"كوفيد 19"، ليعد خامس أطباء المحافظة الذين يتوفوا بالفيروس.

وبوفاة "ورداني" يرتفع عدد وفيات أطباء المنيا إلى خامس حالة، بعد أن توفي الدكتور سيد نادي، أخصائي الحميات بسمالوط داخل مستشفى العزل بملوي، والدكتور عماد حبيب، استشارى الباطنة بمستشفى مغاغة، والدكتور محمود البطل، استشارى النساء والتوليد بمستشفى مغاغه، والدكتور عاطف محمود سالم، استشارى الجراحة العامة ومكافحة العدوى.

وخصصت المنيا 14 مستشفى لاستقبال حالات المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، هي: مطاي المركزي، بنى مزار، العدوة، مغاغة، الفكرية المركزي، الصدر بمدينة المنيا، ملوى، الحميات بالمنيا، ومغاغة، والعدوة، وديرمواس إلى جانب مستشفى المبرة، وجراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط.

وشهد القطاع الصحي بالمنيا، طفرة كبيره خلال الفترة الأخيرة إذ يجري العمل حاليا في إنشاء وتطوير شامل لمستشفيات عامة ومركزية وهي: العدوة، مغاغة، بنى مزار، مطاى، سمالوط، ملوى، وديرمواس بتكلفة تصل إلي أكثر من مليار و500 مليون.

كما تم تطوير ورفع كفاءة مستشفيات: حميات ورمد ملوى والمنيا العام والفكرية المركزى، وإنشاء مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى المتوطنة وإنشاء وتطوير وإحلال وتجديد 51 وحدة صحية بقري المحافظة وإنشاء مستشفى طوارئ الشيخ فضل، كما تم استلام 4 وحدات صحية من جهاز المنيا الجديدة، بالإضافة إلى تطوير 5 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل وهي: قلندول، بنى حسن الشروق، أبا الوقف، الجرنوس، وحلوة.