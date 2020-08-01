حملة نظافة مسائية بمدينة البلينا في سوهاج

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا جنوب سوهاج، حملة نظافة مكبرة مساء اليوم لإزالة المخالفات في ثاني أيام عيد الاضحي المبارك، وتم رفع 50 طن قمامة من الشوارع.

وقال المهندس لطفي محمد علي، رئيس مدينة البلينا، إنه تم تنفيذ حملة نظافة مسائية مكبرة بمدينة البلينا بناء على تعليمات اللواء الوزير طارق الفقي محافظ سوهاج بعمل حملات نظافة مكبرة لرفع كفاءة الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة مسائية مكبرة بمدينة البلينا استهدف مدخل المدينة وشارع المحطة وشارع الجمهورية وشارع التحرير وشارع مجلس المدينة، وشارع بنك مصر القديم وشارع النادي الرياضي وشارع البحر الأعظم وجسر أبو فرج وتقسيم الملعب وشارع أحمد سعد وشارع المساكن البحرية.

وأضاف انه تم رفع أكثر من حوالي 50 طن من القمامة والمخلفات، وتم ذلك بإشراف فرحات العوارى، نائب رئيس المدينة.