"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرا بالشرقية لدعم مرشحيه في انتخابات "الشيوخ"

نظم حزب مستقبل وطن فى مركز منيا القمح اجتماعا تنظيميا حاشدا لدعم مرشحى حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، وذلك بالمقر الانتخابي للقائمة الوطنية من أجل مصر بقرية المعال، بحضور المئات من الكوادر التنظيمية لحزب مستقبل وطن عن مراكز المحافظة.

بدأ الاجتماع بتلاوة القرآن الكريم ثم السلام الجمهورى، بحضور المهندس أشرف رشاد النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومرشحي القائمة الوطنية، والفردي عن مستقبل وطن وتحالف الأحزاب عن محافظة الشرقية، وأكد "رشاد"، على أهمية الالتزام الحزبي لدعم مرشحى الحزب الذين تم اختيارهم بعناية.

وقال مرشح الشباب العقيد أحمد عبدالجواد مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر عن الشرقية: "على الجميع أن يشارك فى هذا العرس الديمقراطى المُرتقب يومي 11، و12 من شهر أغسطس الجاري، لتأييد مرشحى الحزب"، موجها التحية لأهالي قرية المعالى وأبناء مركز منيا القمح، وكافة الكوادر التنظيمية لحزب مستقبل وطن لا سيما دور المرأة، والشباب، وإيمانهم بأهمية انعقاد غرفة تشريعية ثانية معاونة لمجلس النواب.

كما قدم زملاءه المرشحين بنظام الفردى، وهم المهندس عبدالمجيد الأشقر، والدكتور محمد الصالحي، والمحاسب عمرو التونسي، والمهندس أحمد صلاح الطاروطي، والدكتور محمد سليم، والدكتور نور هاشم، والدكتور أحمد شاهين" ومن القائمة الوطنية اللواء خالد سعيد، والمهندس أحمد الخطيب، والمحاسب ايمن حامد، والدكتورة يسرا أباظة، و المهندس إبراهيم شحاتة، والدكتورة نفين جورج.

واختتم" عبدالجواد" مؤكدا على الالتزام بأرقام المرشحين السابعة الفردي، قائلا «كما هو معهود من محافظة الشرقية أن تكون الأول دائمآ في المشاركة والكتلة الانتخابية في التصويت».

يقول عصام العمدة احد السياسيين بالشرقية: "لقد احدث العقيد" أحمد عبدالجواد" حراكا سياسيا لم نعهده منذ فترة طويلة بالمحافظة، ونجح بإقتدار في إحداث رواج شعبي بالالتفاف حول القائمة الوطنية من أجل مصر، ورمزها كليوباترا، مضيفًا بأن الشارع تعود ان تأتي القوائم الانتخابية المغلقة بما لا يعبر عن اختياراتهم، مشيرًا إلى أن حزب مستقبل وطن نجح مع تحالف الأحزاب في اختياراته لخوض ماراثون الشيوخ بضم عناصر شابة، لها قبول شعبي ورؤية إصلاحية.

يُذكر بأنه فور اعلان حزب مستقبل وطن عن مرشحيه بالشرقية وعلى رأسهم العقيد أحمد عبدالجواد، لخوض ماراثون الشيوخ 2020 التف الألاف من شباب المحافظة مؤيدين ومؤازرين سواء بالإشتراك في حملته الإنتخابية، التي فضل ان يكون تنظيمهما بمسقط رأسه بقرية المعالي بمركز منيا القمح، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لتنهال الرسائل التي حملت المشاعر الطيبة وعبرت عن القبول والتوافق الغير مسبوق بين كافة فئات وطوائف المجتمع الشرقاوي على شخص المُرشح أحمد عبدالجواد.