تركيا تسجل 232 ألف إصابة بكورونا.. والوفيات تقترب من 6 آلاف

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، اليوم، أن الوزارة سجلت 996 إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأشار قوجة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 231 ألفًا و869 إصابة، وارتفاع الوفيات إلى 5 آلاف و710 حالات، بعد وفاة 19 حالة،اليوم.

وأوضح قوجة، أن الوزارة أجرت، اليوم، 44846 تحليلًا للكشف عن الوباء، وأن عدد الفحوصات التي جرت حتى اليوم بلغ 4 ملايين و845 ألف و669 فحصًا.