16 سفيرا أوروبيا يقدمون رسالة احتجاج لخارجية الاحتلال الإسرائيلي

قدم 16 سفيرا أوروبيا رسالة احتجاج إلى وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، عبروا فيها عن قلقهم الكبير بخصوص الحديث عن البناء في منطقة "E.1".

وأكد السفراء في الرسالة، أن البناء في هذه المنطقة الحساسة سيقوض إمكانية التفاوض على حل الدولتين، وسيعيق التواصل للدولة الفلسطينية، وسيضع القيود على إمكانية التفاوض وفق الإطار الدولي المتفق عليه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

والدول الموقعة على الرسالة هي: "فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وايرلندا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفينيا، والسويد".

ووافقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بالقدس المحتلة، على خطة لإقامة مجمع تشغيل استيطاني إضافي في الجانب الشرقي لحي العيساوية ويقع على تسعين دونما.

وتعهد رئيس بلدية الاحتلال موشيه لييؤن بالاستمرار في مشاريع تهويد المدينة المقدسة.

وأعلنت بلدية الاحتلال، عن إطلاق خطة تهويد جديدة في شرق المدينة، تشتمل على مشروع ضخم لإنشاء وادي السيليكون أو "السيليكون فالي"، وهو عبارة عن خطة، بموجبها سيجري توسيع مساحات قطاع المال والأعمال والمحال التجارية والغرف الفندقية بحجم كبير شرق القدس على حساب المنطقة الصناعية التي ستدمر بالكامل.