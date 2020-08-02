رئيس فرع جامعة "هارتفوردشير": فتح باب التسجيل لطلاب الثانوية وما يعادلها

أكد الدكتور خالد عبدالبارى، رئيس فرع جامعة هارتفوردشير التابعة لمؤسسة «جلوبال» بـ«العاصمة الإدارية الجديدة»، أنها «أنهت جميع استعداداتها لاستقبال الطلاب الراغبين فى التسجيل للعام الدراسى الجديد 2020-2021، فضلاً عن الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة ببدء الدراسة والاحترازية لمواجهة كورونا»، موضحاً أن «نظام القبول والدراسة يتبع الفرع الأم بإنجلترا».. وإلى نص الحوار:

مستعدون للعام الدراسى الجديد

بداية.. حدثنا عن استعدادات الجامعة للعام الدراسى الجديد؟

- مؤسسو فرع الجامعة وضعوا منذ الإعلان عن تأسيسها استراتيجية تهدف إلى تقديم مادة تعليمية ذات مواصفات عالمية، وإخراج كوادر متميزة تتماشى مع وظائف المستقبل، ولدينا عدد من الكليات والبرامج الجديدة ستبدأ بها الدراسة خلال العام الدراسى الجديد، كما نتابع خطوة بخطوة إجراءات وزارة التعليم العالى بشأن التطوير المستمر لنظم التعليم، ونحن نطبقها وسنتوسع فيها تماشياً أيضاً مع رؤية الجامعة الأم بإنجلترا، وجميع نظم الدراسة قائمة على نظام «التعليم عن بُعد»، ونراعى القرارات التى تتخذها الدولة بشأن المحافظة على الطلاب، وأجرينا جميع الامتحانات إلكترونياً العام الماضى فى ظل وجود جائحة كورونا، وقللنا عدد الطلاب فى القاعة لـ10، مع زيادة أعداد أعضاء هيئة التدريس، واتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية التى تسهم فى المحافظة على الطلاب، وأشيد بمجهودات الوزارة بشأن التوسع فى نظام التعليم عن بُعد الفترة المقبلة، وسيلعب ذلك دوراً بارزاً فى تحسين جودة ومنتج الخريج، ويجعله مؤهلاً لوظائف المستقبل ويتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة محلياً ودولياً.

نظم المناهج والمصروفات تتبع الجامعة الأم بإنجلترا

ماذا عن وضع الجامعة؟

- هنا فرع للجامعة الأم بإنجلترا «هارتفوردشير»، وكل البرامج والمناهج الدراسية والامتحانات والتصحيح وشروط قبول الطلاب والمصروفات تتبعها، وكذلك الشهادة الممنوحة للطلاب.

لدينا 3 كليات و6 برامج تعليمية

وكم عدد الكليات؟

- لدينا 3 كليات و6 برامج تعليمية، والعام الجديد سيتم افتتاح 3 كليات أخرى، وسيكون عدد البرامج 11، والكليات هى «الهندسة والكمبيوتر والصيدلة والتجارة والإعلام والبيزنس والعلاج الطبيعى».

هل تم فتح باب التسجيل أمام طلاب «الثانوية العامة» وما يعادلها من شهادات؟

- نعم، تم فتح باب التسجيل لقبول الطلاب الجدد والقدامى من خريجى الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات من خلال الموقع الإلكترونى بإضافة البيانات الخاصة بالالتحاق، ومن ثم يتم التواصل معهم من قبَل الجامعة لاستكمال باقى البيانات، وسيتم فتح باب التسجيل للشهادات الثانوية بأنظمتها المختلفة من الـIG والأمريكانى والبريطانى، وسنحدد مجموع الدرجات الخاصة بالقبول للطلبة فور إعلان النتيجة، إضافة إلى مجموعة من الشروط منها حصول الطالب على شهادة نجاح فى اختبار «IELTS» المجموع المطلوب لكل برنامج.

كم طالباً محدداً قبوله؟

- الجامعة الأم حددت قبول 600 طالب بجميع الكليات والبرامج، والنظام الدراسى لا يسمح بأكثر من 25 طالباً بكل قاعة، والفرع ملتزم بذلك، ونحن نحافظ على نظام التعليم وعلى جودته وفقاً لشروط الفرع الرئيسى.

ماذا عن المصروفات الدراسية؟

- الجامعة لم تقم بزيادة المصروفات، ولن تتم زيادتها إلا من خلال الجامعة الأم، وتكلفة نظم الدراسة عن طريق الإنترنت أعلى بكثير من نظم الدراسة التقليدية، ومتوسط المصروفات سيكون متماشياً مع مصروفات الجامعة الأم، وسيتراوح ما بين 11 و12 ألف جنيه استرلينى، بما يعادل 190 ألف جنيه.

الدكتور خالد عبدالباري: "التعليم عن بُعد" يسهم في تحسين مستوى الخريج ويؤهله لوظائف المستقبل

ماذا عن تطبيق التعليم عن بُعد؟

- استخدمنا أبرز الوسائل التكنولوجية والتعليمية، حيث تعتمد الجامعة على أحدث الوسائل العلمية من أجهزة وتقنيات تعليمية على نفس المستوى المستخدم داخل الجامعة الأم «هيرتفوردشاير» فى إنجلترا.

منح الشهادات

فرع جامعة هارتفوردشير يمنح شهادة البكالوريوس من الجامعة الأم، وسيتم الفترة المقبلة بالكليات الجديدة، فى المرحلة الأولى، منح شهادة البكالوريوس البريطانية فى 3 كليات: «إدارة أعمال المصنّفة من ضمن أعلى 400 كلية عالمياً»، و«الصيدلة التى تحوز نفس التصنيف»، و«الإعلام من ضمن أعلى 300 كلية عالمياً» طبقاً لتصنيف «تايمز» البريطانى.