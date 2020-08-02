لأول مرة.. المؤتمر الانتخابي للحزب الجمهوري الأمريكي بدون صحفيين

يعتزم الحزب الجمهوري الأمريكي، وللمرة الأولى في تاريخه، عقد مؤتمره الانتخابي المقرر في 21-24 أغسطس الجاري، في شارلوت بولاية نورث كارولينا، في نظام مغلق للصحفيين.

وبرر المكتب الصحفي للمؤتمر، أمس، هذا التصرف، بانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقال المكتب في بيان: "نخطط لأن تكون جميع الأحداث في شارلوت من الجمعة 21 أغسطس، إلى الاثنين 24 أغسطس، مغلقة أمام الصحافة، بسبب الإجراءات الصحية الحكومية والقيود المفروضة على عدد المشاركين. سيكون من دواعي سرورنا أن نخبركم إذا حدث تغيير في ذلك".

وبسبب انتشار الفيروس التاجي، جرى تخفيض عدد المندوبين الذين سيشاركون في الفعالية من 2550 إلى 336. وعادة ما يحضر مثل هذه المؤتمرات عشرات الآلاف من المواطنين وممثلي الصحافة الأمريكية والأجنبية.

وفي الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تخلى عن فكرة تنظيم فعاليات انتخابية في جاكسونفيل بولاية فلوريدا، لأنه لا يريد أن يكون قدوة سيئة لمواطنيه خلال فترة الوباء.