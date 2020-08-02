مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 11 ألف راكب على متن 102 رحلة اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 53 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 6443 ألف مسافر من جنسيات مختلفة.

ويغادر المطار 49 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، و عربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 4787 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار ستشهد خلال الـ 24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول 11230 راكبا على متن 102 رحلة جوية تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.